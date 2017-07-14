«Саутгемптон» выпустил видеоролик о продлении контракта с вратарем
Источник: Лента.РуКомментарии
Английский «Саутгемптон» выпустил видеоролик, посвященный подписанию нового контракта с вратарем Стюартом Тэйлором в стиле трейлера к боевику.
Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на твиттер «Саутгемптона», Тэйлор подписал новый контракт сроком на один год.
Are we doing this right? 👀✍️ #saintsfc pic.twitter.com/TaByabGqci— Southampton FC (@SouthamptonFC) 13 июля 2017 г.
В прошедшем сезоне «Саутгемптон» занял восьмое место в чемпионате Англии.
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