«Саутгемптон» выпустил видеоролик о продлении контракта с вратарем

Английский «Саутгемптон» выпустил видеоролик, посвященный подписанию нового контракта с вратарем Стюартом Тэйлором в стиле трейлера к боевику.

Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на твиттер «Саутгемптона», Тэйлор подписал новый контракт сроком на один год.

Are we doing this right? 👀✍️ #saintsfc pic.twitter.com/TaByabGqci