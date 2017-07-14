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Футбол  Спартак- : -Локомотив
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Ари: Мне нравится побеждать и завоевывать трофеи

Источник:  «Известия»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Ари  поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с московским «Спартаком».

«В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок — это матч за трофей, а их я очень люблю завоевывать, и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку». Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.

Я провел несколько замечательных сезонов в «Спартаке», и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их», — цитируют форварда «Известия».

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Голосование: Кто станет обладателем Суперкубка России по футболу?

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