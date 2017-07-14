Ари: Мне нравится побеждать и завоевывать трофеи

Нападающий «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с московским «Спартаком».

«В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок — это матч за трофей, а их я очень люблю завоевывать, и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку». Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.

Я провел несколько замечательных сезонов в «Спартаке», и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их», — цитируют форварда «Известия».