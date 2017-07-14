Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабре

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор весьма мотивирован провести поединок с Хабибом, ориентировочно в декабре. Он желает поехать в Россию, даже не знаю, почему. Может быть, «Рокки 4» пересмотрел?

Что же касается перехода Конора в бокс и боя с Мэйвезером, то тут разница между ними небольшая. Просто ему нужно понять, как правильно работать на дистанции и как двигаться. Вспомните сами, что много его боев кончились фирменным ударом с левой ноги», - приводит слова Каваны MMAJunkie.

Напомним, бой между Мэйвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Флойд Мэйвезер: Говорят, что Макгрегор – расист, но меня это нисколько не беспокоитАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший обвинил своего будущего оппонента Конора Макгрегора в расизме.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.Деметриус Джонсон обошел Макгрегора, Головкина и Уорда, получив награду ESPYАмериканский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе получил награду ESPY, учрежденной спортивным телеканалом ESPN.M-1 Challenge 81. Клебер Сильва сразится против Кости Глухова22 июля открывать главный кард международного турнира M-1 Challenge 81 предстоит двум тяжеловесам-ударникам, за плечами которых 33 победы нокаутом на двоих. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия, 13-7) выйдет в рейдж против Кости Глухова (Латвия, 31-16).Шаматава вернется на ринг 18 августаПопавший в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира боец объявил о дате боя.Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.Мэйвезер подразнил Макгрегора во время битвы взглядов (видео)Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер и чемпион UFC Конор Макгрегор провели вторую пресс-конференцию, посвященную грядущему поединку по правилам бокса.Хабиб Нурмагомедов: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду. Почему дерется Конор, а не он?Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером, а также рассказал о планах на будущее.Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс BellatorРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и Макгрегор«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и МакгрегорСамые высокооплачиваемые спортсмены мира Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор провели пресс-конференцию, посвященную их бою 26 августа.Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезра за четыре раундаИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером.Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором станет последним в моей карьереБоксер Флойд Мэйвезер заявил, что поединок с ирландцем Конором Макгрегором станет последним для американца независимо от исхода боя.Амосов будет отстаивать титул чемпиона Prime Selection против поляка Тоуари18 августа в Краснодаре пройдет турнир Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ. В главном бою вечера 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов встретиться с Салимом «Гризли» Тоуари из Польши.Гога Шаматава: Магрегор обязательно «уронит» МэйвезераРоссийский боец легчайшей весовой категории, победитель международного турнира Prime Selection-2015, обладатель чемпионского пояса в легчайшей весовой категории сделал прогноз на развитие событий в уникальном боксерском поединке американца Флойда Мейвезера и американца ирландского происхождения Конора Макгрегора.Экс-чемпион UFC хочет провести поединок против ЕмельяненкоАмериканский боец смешанного стиля Фрэнк Мир объяснил, почему не планирует встречаться со своим соотечественником Мэттом Митрионом. При этом бывший чемпион UFC в тяжелом весе отметил, что хотел бы провести бой с россиянином Федором Емельяненко, который проиграл Митриону нокаутом в прошлом месяце.Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213В рамках турнира UFC 213 российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна.Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?Известный тренер Абель Санчес выразил негативное отношение к поединку Флойда Мэйвезера с борцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Виталий Минаков изъявил желание провести поединок с американцем Мэттом Митрионом, который ранее одержал победу над представителем РФ Федором Емельяненко в рамках главного боя турнира Bellator 180 в Нью-Йорке.Виталий Минаков: Нурмагомедов и Макгрегор интересны даже в АфрикеРоссийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором вызовет интерес в любой точке земного шара.Мэтт Митрион: После боя с Емельяненко попросил подписать Федора свои перчаткиАмериканский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион прокомментировал победу над россиянином Федором Емельяненко.
Футбол
«Ювентус» возобновил интерес к Кроосу
Футбол
Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Бокс
Флойд Мэйвезер: Говорят, что Макгрегор – расист, но меня это нисколько не беспокоит
Футбол
Роман Бабаев: Если ЦСКА не найдет новых игроков, усилением станут болельщики
все новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства