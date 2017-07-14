Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабре

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор весьма мотивирован провести поединок с Хабибом, ориентировочно в декабре. Он желает поехать в Россию, даже не знаю, почему. Может быть, «Рокки 4» пересмотрел?

Что же касается перехода Конора в бокс и боя с Мэйвезером, то тут разница между ними небольшая. Просто ему нужно понять, как правильно работать на дистанции и как двигаться. Вспомните сами, что много его боев кончились фирменным ударом с левой ноги», - приводит слова Каваны MMAJunkie.

Напомним, бой между Мэйвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.