В Италии определили худшие 20 секунд в истории футбола (видео)
Источник: Лента.РуКомментарии
Как сообщает Лента.ру, итальянское издание L'Ultimo Uoma признало 20-секундный эпизод в матче между английскими «Куинз-Парк Рейнджерс» и «Манчестер Сити» худшим в истории футбола.
La revista L'Ultimo Uoma eligió esto como los peores 20 seg de la historia del fútbol. QPR y Man City en 1993: pic.twitter.com/XcsGwup9dm— Manu Martín (@Manumartin01) 13 июля 2017 г.
Напомним, встреча в рамках чемпионата Англии состоялась в 1993 году. Во время атаки «КПР» футболист этой команды не смог поразить пустые ворота, а игроки «Манчестер Сити» несколько раз безуспешно попытались вынести мяч из штрафной. L'Ultimo Uoma привела 25 причин, по которым этот эпизод можно назвать худшим в истории футбола.
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