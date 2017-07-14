В Италии определили худшие 20 секунд в истории футбола (видео)

Клаудио Браво: Кто не захочет играть в одной команде с таким футболистом как Алексис?

Вратарь сборной Чили и «Манчестер Сити» Клаудио Браво поделился мнением о возможном переходе Алексиса Санчеса в манчестерский клуб.