«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Все билеты на матч проданы
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
Хабаровский СКА сообщил о реализации всех билетов на матч первого тура РФПЛ против «Зенита».
Вместимость стадиона имени Ленина составляет 15200 зрителей.
Напомним, матч пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Хабаровский клуб в сезоне-2016/17 занял четвертое место в первенстве ФНЛ и по итогам стыковых матчей с «Оренбургом» впервые вышел в премьер-лигу.
Матч
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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