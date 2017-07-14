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«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Все билеты на матч проданы

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Хабаровский СКА сообщил о реализации всех билетов на матч первого тура РФПЛ против «Зенита».

Вместимость стадиона имени Ленина составляет 15200 зрителей.

Напомним, матч пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Хабаровский клуб в сезоне-2016/17 занял четвертое место в первенстве ФНЛ и по итогам стыковых матчей с «Оренбургом» впервые вышел в премьер-лигу.

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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