Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ильгар Мамедов: Зверева даже руку не может поднять

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поведал о подготовке команды к чемпионату мира.

«Команда у нас, скажем так, экспериментальная. Впервые на моей памяти после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро ушли — кто-то на время, кто-то насовсем — 15 спортсменов. А сегодня уже 16 — шпажистка Яна Зверева, которая получила травму три дня назад. Ее так сильно укололи в область живота, что она даже руку поднять не может – отдает в руку. Вместо нее выступит Татьяна Андрюшина.

Неизвестно, сможет Егорян фехтовать в личном первенстве в Лейпциге или ограничится только командными соревнованиями. Палец не заживает, нагрузку получить она не может. Значит, нормальной подготовки к чемпионату мира у нее нет. Будем смотреть уже в Лейпциге, естественно, задача сохранить ее для сборной у тренерского штаба стоит. Она сама очень хочет выступать в личном первенстве на чемпионате мира.

У нее щадящий режим, потому что, к сожалению, этот палец на ноге никак не может зарасти. Вы же понимаете, палец ноги у девушки тоненький, а если еще нагрузку давать… На чемпионате Европы она фехтовала в команде и в финале уже явно хромала. Ей делали обезболивающие уколы, но вечно на них выступать нельзя. Хочешь не хочешь, но перелом будет чувствоваться.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не хотим выпадать из тройки призеров в общекомандном зачете. Это будет трудно. Кроме того, это больно воспринимается, ведь последние годы мы неизменно этот зачет выигрывали и привыкли к победам. И как-то забыли, что Кубок наций мы не выигрывали с 2002 года 11 лет подряд. Но в тройке остаться надо даже сейчас, а если мы займем первое место, я, наверное, сойду с ума от счастья», — цитирует Мамедова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира состоится в Лейпциге с 19 по 26 июля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Утвержден состав сборной России для участия в чемпионате мира 2017 года по фехтованиюИсполком Федерации фехтования России (ФФР) утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.Ильгар Мамедов: Участие Егорян в командных соревнованиях определится через два-три дняГлавный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал вопрос участия двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян в чемпионате Европы.Егорян из-за травмы не выступит в личном турнире на чемпионате ЕвропыЧемпионка Олимпиады-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян из-за травмы не будет участвовать в личном турнире на чемпионате Европы, который откроется 12 июня в Тбилиси, сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.Ильгар Мамедов: Колобков уезжает на работу в 7.00 и возвращается после 23.00Главный тренер сборной России по фехтованию прокомментировал назначение Павла Колобкова министром спорта.«Сезон после Игр нужен на налаживание отношений». Кто развивает наше фехтование«Сезон после Игр нужен на налаживание отношений». Кто развивает наше фехтованиеПолномочия тренера Анджело Маццони после Олимпиады в Рио расширились: теперь он главный по всей российской шпаге.Ильгар Мамедов: Попросил юнцам деньги на руки не выдаватьИльгар Мамедов: Попросил юнцам деньги на руки не выдаватьСамый успешный наставник олимпийской сборной России Ильгар Мамедов выставил оценки в День учителя.Тренер сборной России по фехтованию Мамедов после победы российских саблисток был побрит наголоГлавный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов после победы российских саблисток на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро был побрит наголо, сообщает ТАСС.Ильгар Мамедов: Дериглазова вписала свое имя в историю мирового фехтованияГлавный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов оценил выступление своей подопечной Инны Дериглазовой. Напомним, что Дериглазова завоевала золото Олимпиады-2016 в фехтовании на рапире.В Москве состоялось торжественное чествование армейских фехтовальщиковВ ЦСКА состоялась торжественное чествование армейских спортсменов — победителей и призеров чемпионата мира по фехтованию. В праздничной церемонии приняли участие спортсмены мужских и женских команд по сабле, рапире и шпаге.«Нам мало серебра!» Россия – лидер общекомандного зачета ЧМ по фехтованию«Нам мало серебра!» Россия – лидер общекомандного зачета ЧМ по фехтованиюВ заключительный день чемпионата мира по фехтованию сборной России удалось взять две серебряных медали в командном первенстве рапиристов. В общем же зачете наше лидерство осталось для соперников недосягаемым.Сборная России по фехтованию — первая в общем зачете ЧМРоссийская команда фехтовальщиков заняла первое место в общем зачете ЧМ, который сегодня завершился в Москве.Российские рапиристы - серебряные призеры ЧМ в командном турниреРоссийские рапиристы стал обладателями серебряных медалей в командном турнире на чемпионате мира в Москве.Российские рапиристки выиграли серебро в командных соревнованиях ЧМРоссийские рапиристки выиграли серебряные медали в командном турнире на чемпионате мира в Москве.Российские рапиристы вышли в финал ЧМ в командном зачетеМужская сборная России по фехтованию на рапирах пробилась в финал чемпионата мира, который сейчас проходит в Москве.Российские рапиристки вышли в финал ЧМ в командном зачетеЖенская сборная России по фехтованию на рапирах пробилась в финал чемпионата мира, который сейчас проходит в Москве.Командный триумф. Россия лидирует в общем зачете чемпионата мираКомандный триумф. Россия лидирует в общем зачете чемпионата мираПятый день чемпионата мира по фехтованию принес российским спортсменам не только две медали в командном первенстве саблистов — золотую у женщин и серебряную у мужчин, но и безоговорочное лидерство в общем зачете.Российские саблисты завоевали серебро на ЧМ в командных соревнованияхРоссийские саблисты завоевали серебряные медали в командном турнире на чемпионате мира в Москве.Российские саблистки - чемпионы мира в командных соревнованияхРоссийские саблистки выиграли золотые медали в командном турнире на чемпионате мира в Москве.Российские саблисты вышли в финал ЧМ в командном зачетеМужская сборная России по фехтованию на саблях пробилась в финал чемпионата мира, который сейчас проходит в Москве.Российские саблистки вышли в финал ЧМ в командном зачетеЖенская сборная России по фехтованию на саблях пробилась в финал чемпионата мира, который сейчас проходит в Москве.
Футбол
«Ювентус» возобновил интерес к Кроосу
Футбол
Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Бокс
Флойд Мэйвезер: Говорят, что Макгрегор – расист, но меня это нисколько не беспокоит
Футбол
Роман Бабаев: Если ЦСКА не найдет новых игроков, усилением станут болельщики
все новости