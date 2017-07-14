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Стефания Елфутина: Если мало участников, то выступать сложнее

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по парусному спорту Стефания Елфутина прокомментировала свое выступление на Кубке мира в Испании и рассказала о подготовке к чемпионату мира. 

«После финала Кубка мира, который прошел в начале июня в испанском Сантандере, я вернулась в Россию и посвятила время учебе. Сдала летнюю сессию в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Перешла на четвертый курс. Также мы с группой моего тренера Виктора Айвазьяна провели учебно-тренировочный сбор в Анапе – первый из трех запланированных перед чемпионатом мира в Японии. Сейчас я нахожусь дома, в Ейске, у меня есть пять-шесть дней отдыха перед очередным двухнедельным сбором в Анапе. Третий, заключительный сбор состоится там же в конце августа.

7-13 августа я выступлю на тестовых соревнованиях в датском Орхусе. В 2018 году там пройдет чемпионат мира, на котором будут разыгрываться первые лицензии на Олимпийские игры в Токио. Это будет очень важный турнир. Нужно посмотреть акваторию, в которой мы будем гонять, чтобы хорошо подготовиться к отборочному чемпионату мира. 

Я очень довольна результатом в финале Кубка мира. Впервые поднялась на пьедестал в этой элитной регате. Рада была завоевать бронзовую медаль в этих непростых условиях. Соревновались 20 сильнейших спортсменок мира. Когда мало участников, выступать сложнее, чем в большом флоте. Хотя со стороны, может быть, кажется, что все наоборот», — цитирует Елфутину «Весь спорт».

Чемпионат мира по парусному спорту пройдет в Японии с 16 по 23 сентября.

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