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Ян Муршак: Настало время оживить эмоции в «Торпедо»

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Форвард  «Торпедо» Ян Муршак поделился впечатлениями от перехода в нижегородский клуб.

«Я счастлив остаться в КХЛ, с которой связал свою судьбу еще в 2013 году. Выступая здесь, я несколько раз был крайне близок к завоеванию Кубка Гагарина, но, увы, чего-то не хватало. После четырех лет в Москве пришло время сменить команду, для того, чтобы оживить эмоции, получить новую мотивацию. Уверен, что в «Торпедо» все сложится отлично. Прекрасно помню игры против «Торпедо» в плей-офф сезона 2015-2016 годов. Это была одна из самых сложных серий, в которой мне доводилось принимать участие. Она забрала массу не только физических, но и эмоциональных сил. Ведь в Нижнем Новгороде не только играют, но и болеют великолепно. 

В «Детройте» было сложно, но очень полезно выступать плечом к плечу с настоящими легендами мирового хоккея. Игра с ними в одной команде придавала уверенность, которая может пригодиться любому спортсмену. Увы, травмы не позволили мне взять всё возможное от выступлений в НХЛ. Тем не менее опыт я получил отличный. Никлас Лидстрем даже на фоне «Детройта» того времени выделялся невероятным профессионализмом. Он уделял максимальное внимание всему, и для него не было мелочей. В команде Никласа называли «Мистер Идеальность». У него действительно было чему поучиться в этом плане», — цитирует Муршака официальный сайт «Торпедо».

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