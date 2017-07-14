Хавбек «Аякса» Нури может потерять способность говорить и ходить

Абдеррахим Нури, брат полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, рассказал о состоянии хавбека. Напомним, 20-летний футболист потерял сознание на поле во время товарищеского матча с «Вердером», который проходил в Австрии.

«Врачи полагают, что состояние плачевное. Когда он выйдет из состояния искусственной комы, он может потерять способность говорить, есть и ходить. Возможно, он даже никого не узнает. Но мы не сдаемся и продолжаем молиться за его выздоровление», – приводит слова Адеррахима RT со ссылкой на AD.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Нури необратимое повреждение головного мозга.