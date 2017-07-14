Ари: Хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира

Нападающий «Локомотива» Арии выразил надежду, что сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира.

«Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале», - приводят слова Арии «Известия».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.