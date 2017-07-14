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«Рубин» отправил в дубль полузащитника Ахметова

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Хавбек «Рубина» Ильзат Ахметов по решению тренерского штаба отправлен в дубль. Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Саяхов.

«Ильзат тренируется с дублем по решению тренерского штаба, чтобы привести в порядок игровую форму», – заявил функционер.

Сергей Пронкин, представляющий интересы игрока, прокомментировал это событие следующим образом:

«Такая ситуация, как с Ахметовым, на моей памяти первая. Она очень необычная. У игрока сначала был старый контракт, и клуб в период действия старого соглашения согласовал новый, его подписали. Но мы даже не знаем, зарегистрирован ли новый контракт в лиге. Клуб упорно отказывается предоставлять нам зарегистрированный экземпляр. Они думали, что у нас, может быть, не будет оснований попросить эти деньги. И только после того, как мы начали направлять претензии и предоставлять документы, пошли выплаты. До этого они делали вид, что этого контракта будто и не существует. 

Когда человек, по сути, унижается и просит то, что ему должны выдать сами, и еще извиниться 10 раз, я не совсем понимаю, какой здесь может быть предмет спора. Есть трудовой кодекс, закон и соответствующая статья, согласно которой в случае задержки выплат по зарплате работодатель должен сделать эти выплаты с процентами без всяких напоминаний и указаний. Однако после подачи заявления в палату по разрешению споров Ахметова отправили в дубль. Считаю, что это дискриминация и таким способом его ломают», – заявил юрист.

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