Евгений Ловчев: Просто отлично, что «Локомотив» сохранил состав и Семина

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак».

«Не могу сказать, что у «Спартака» построенная игра была в прошлом сезоне. Эмоциональная, яркая — да. «Локомотив» будет играть на своем поле. Конечно, это выравнивает силы. Плюс будет весенний футбол, когда о большом количестве голов не говорят.

Этот «Локомотив» и есть команда прошлого сезона. Остался практически тот же состав. Семин остался в команде. Это к лучшему на самом деле. Для любой команды на пользу пойдет матч перед стартом чемпионата. В этом так называемом весеннем футболе каждая игра в копилку», - цитирует Ловчева «Спорт ФМ».