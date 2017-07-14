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Футбол  Спартак- : -Локомотив
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Евгений Ловчев: Просто отлично, что «Локомотив» сохранил состав и Семина

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак».

«Не могу сказать, что у «Спартака» построенная игра была в прошлом сезоне. Эмоциональная, яркая — да. «Локомотив» будет играть на своем поле. Конечно, это выравнивает силы. Плюс будет весенний футбол, когда о большом количестве голов не говорят.

Этот «Локомотив» и есть команда прошлого сезона. Остался практически тот же состав. Семин остался в команде. Это к лучшему на самом деле. Для любой команды на пользу пойдет матч перед стартом чемпионата. В этом так называемом весеннем футболе каждая игра в копилку», - цитирует Ловчева «Спорт ФМ».

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Голосование: Кто станет обладателем Суперкубка России по футболу?

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