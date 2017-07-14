Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Известная американская фигуристка снялась в откровенной фотосессии

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на ESPN, бронзовый призер ОИ-2014 в Сочи американская фигуристка Эшли Вагнер снялась обнаженной для специального выпуска журнала ESPN The Body Issue.

Отмечается, что на фотографиях спортсменка пристала полностью обнаженной, но при этом в коньках.

Напомним, Вагнер является серебряной медалисткой чемпионата мира в Бостоне 2016 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
В Италии определили худшие 20 секунд в истории футбола (видео)
MMA
Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабре
Футбол
«Саутгемптон» выпустил видеоролик о продлении контракта с вратарем
Футбол
Кто станет обладателем Суперкубка России: «Спартак» или «Локомотив»? (Опрос)
все новости