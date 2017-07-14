Известная американская фигуристка снялась в откровенной фотосессии

Как сообщает RT со ссылкой на ESPN, бронзовый призер ОИ-2014 в Сочи американская фигуристка Эшли Вагнер снялась обнаженной для специального выпуска журнала ESPN The Body Issue.

Отмечается, что на фотографиях спортсменка пристала полностью обнаженной, но при этом в коньках.

Напомним, Вагнер является серебряной медалисткой чемпионата мира в Бостоне 2016 года.