Тьягу Мендеш назначен помощником Симеоне в «Атлетико»

Как сообщает пресс-служба «Атлетико», тренерский штаб мадридского клуба пополнился экс-игроком «матрасников» Тьягу Мендешем.

Отмечается, что португалец, который в мае этого года объявил о завершении карьеры, начал подготовку к сезону-2017/18 в качестве помощника Диего Симеоне.

Tiago se incorpora como asistente del cuerpo técnico del primer equipo: https://t.co/Xp4Gx9s2Iy ¡El portugués ya trabaja con los nuestros!👏😀 pic.twitter.com/aaUX4MM8kN — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 июля 2017 г.

Напомним, 36-летний хавбек пополнил ряды испанского клуба в 2010 году из «Ювентуса» на правах аренды, а по окончании сезона «Атлетико» подписал с Мендешем полноценный контракт.

За семь лет в клубе игрок провел 228 официальный матчей, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.