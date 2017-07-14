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Тьягу Мендеш назначен помощником Симеоне в «Атлетико»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Атлетико», тренерский штаб мадридского клуба пополнился экс-игроком «матрасников» Тьягу Мендешем.

Отмечается, что португалец, который в мае этого года объявил о завершении карьеры, начал подготовку к сезону-2017/18 в качестве помощника Диего Симеоне.

Напомним, 36-летний хавбек пополнил ряды испанского клуба в 2010 году из «Ювентуса» на правах аренды, а по окончании сезона «Атлетико» подписал с Мендешем полноценный контракт. 

За семь лет в клубе игрок провел 228 официальный матчей, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.

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