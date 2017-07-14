Отелло Хантер: В ЦСКА я смогу сделать что-то великое
Центровой ЦСКА Отелло Хантер поделился своими ожиданиями от перехода в московский клуб.
«Счастлив присоединиться к ЦСКА. Эта команда всегда проводит великолепные сезоны, борется за титул в Евролиге, побеждает в Лиге ВТБ. Думаю, я получил шанс сделать что-то великое. Поговорив с представителями клуба, чувствую, что могу добавить мощи, выходя со скамейки, помочь в защите и игре на отскоке. Жду возможности стать частью команды», - цитирует Хантера официальный сайт ЦСКА.
Американский центровой является выпускником университета
«Огайо Стэйт», по окончании которого в 2008 году он оказался в клубе НБА
«Атланта». В составе «ястребов» он провел два сезона, приняв участие в 27
матчах в качестве резервиста и периодически появляясь в составе команды D-лиги
«Анахайм». Затем перебрался в Европу, где защищал цвета греческого «Илисиакоса»,
итальянского «Динамо Сассари», украинского «Азовмаша», испанского
«Вальядолида», итальянского «Монтепаски», греческого «Олимпиакоса» и испанского
«Реала», также отметившись двумя визитами в Китай в 2011-м («Шандон Лайонс») и
2013-м («Чжансу Дрэгонс»). В его послужном списке два золота чемпионатов Греции
(2015, 2016), победы в Суперкубке Италии (2013) и Кубке Испании (2017).
В минувшем сезоне в составе «Реала» Хантер принял участие в 35 матчах Евролиги (7,6 очка, 4,5 подбора, 65,5% двухочковых) и 30 поединках чемпионата Испании (6,4 очка, 4,6 подбора).