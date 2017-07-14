Йонас Бьоркман: Марин – огромный, он давит физически одним своим своим видом

Тренер Марина Чилича, пробившегося в 1/2 финала Уимблдона, считает, что игрок должен использовать все способы, чтобы вывести соперника из душевного равновесия.

«Я нисколько не удивлен тем, что Марин вышел в полуфинал, - сказал в интервью L’Equipe тренер хорвата Марина Чилича швед Йонас Бьоркман. – Трава – его любимое покрытие. К тому же он после турнира в Монте-Карло играет стабильно хорошо. Перед земляным покрытием у нас было десять дней на адаптацию. Результат: прекрасный сезон на земле и на траве. В Хертогенбоше он проиграл Карловичу только на тай-брейке. Та же история произошла в Лондоне в финале АТР против Лопеса. Но он очень спокойно воспринял эти досадные поражения. Хороший знак. Так что Уимблдон – это логичное продолжение хорошей серии последних трех месяцев. Я очень рад, что вы заметили это (что Чилич все увереннее ведет себя на корте, подавляет психически соперника – прим. ред.). Внешность игрока, его поведение игрока - это очень важно, это тоже орудие давления на соперника. Способ вывести его из равновесия. Марин – огромный (198 см – прим. ред.), он давит физически одним своим видом. Мы много говорили с ним об этом аспекте».

Марин Чилич вышел в полуфинал Уимблдона, в пяти сетах обыграв Жиля Мюллера из Люксембурга со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1. В полуфинале Чилич сыграет с американцем Сэмом Куэрри.