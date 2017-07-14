«Реал» объявил о переходе Себальоса

Лучший игрок молодежного чемпионата Европы Дани Себальос перешел в мадридский «Реал». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

В ближайшее время хавбек сборной Испании подпишет шестилетний контракт, а 20 июля будет представлен футбольной общественности (презентация стартует в 14:00 мск). Позже футболист присоединится к команде, которая проводит сборы в США.

В минувшем сезоне примеры Себальос провел за «Бетис» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 17 млн евро.

Ранее президент севильского клуба заявил, что игрок выбирает между «Реалом» и «Барселоной».