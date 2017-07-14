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Олег Терехин: Отсутствие плеймейкеров – большая проблема российского футбола

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин посетовал на то, что российским клубам катастрофически не хватает доморощенных футболистов созидательного плана.

- Вам не кажется, что главная проблема вернувшегося в РФПЛ «Динамо» - отсутствие плеймекера?
- Это не только в «Динамо», а во многих клубах, - сказал Терехин. - Плеймейкеры у нас, если они где и есть, - в основном иностранцы. И это большая проблема нашего футбола. Мало у нас футболистов осталось, которые могут вести игру, обыграть один в один. Как Цымбаларь в свое время, Мостовой, Ледяхов...

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