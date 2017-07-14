Том Хаддлстоун: Слуцкий прививает «Халлу» новые идеи

Полузащитник «Халл Сити» Том Хаддлстоун поделился мнением о наставнике команды Леониде Слуцком.

«Слуцкий хорошо знает английский язык. Он прививает футболистам новые идеи, которые нам ранее были неизвестны. Мы готовы учиться под его руководством. Слуцкий - практичный тренер, который создает спокойную обстановку в команде. Однако, уверен, что он может изменить ее, когда это будет необходимо.

Он хорошо знает игроков «Халл Сити». При этом Леонид знает не только имена и фамилии футболистов, но даже прозвища. Это нас очень впечатлило.

Наша задача на сезон - возвращение в АПЛ. С нетерпением ждем старта нового чемпионата», - приводит слова Хаддлстоуна «Евро-Футбол» со ссылкой на официальный сайт «Халла».

Напомним, бывший наставник ЦСКА и сборной России был назначен на пост главного тренера «Халл Сити» 9 июня.

В первом туре чемпионшипа-2017/18 «тигры» сыграют с бирмингемской «Астон Виллой».

Сейчас подопечные Леонида Слуцкого проводят тренировочный сбор в Португалии. Он продлится до 23 июля.