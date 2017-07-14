Курбан Бердыев: Ерохин и Полоз хотели играть в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин хотели оказаться в казанском клубе, а также прокомментировал возможные трансферы защитника Сесара Наваса и нападающего Сердара Азмуна.

«Наваса, скорее всего, не будет. Он покинул сборы из-за состояния здоровья отца и вообще может завершить карьеру. А что касается Азмуна, то, думаю, в ближайшие дни мы подпишем контракт, и он будет с нами.

Что касается Ерохина и Полоза, ребята хотели перейти именно в казанский клуб. Но финансовые возможности «Рубина» не позволили нам конкурировать с «Зенитом». Это связано в том числе с соблюдением правил фэйр-плей», — цитирует Бердыева «Реальное время».