Путин подарил Овечкину и Шубской на свадьбу чайный сервиз
Источник: RT на русскомКомментарии
Президент России Владимир Путин подарил на свадьбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и Анастасии Шубской чайный сервиз, сообщает RT.
К сервизу, состоящему из прозрачных чашек, блюдец и чайника, глава государства приложил поздравительную телеграмму.
«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», - говорится в поздравлении.
Церемония бракосочетания Овечкина и Шубской прошла 8 июля.
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