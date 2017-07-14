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Путин подарил Овечкину и Шубской на свадьбу чайный сервиз

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент России Владимир Путин подарил на свадьбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и Анастасии Шубской чайный сервиз, сообщает RT.

К сервизу, состоящему из прозрачных чашек, блюдец и чайника, глава государства приложил поздравительную телеграмму.

«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», - говорится в поздравлении.

Церемония бракосочетания Овечкина и Шубской прошла 8 июля.

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