Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Россия готова сотрудничать со всем миром ради честного спорта

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на международной конференции в Казани заявил, что Россия готова сотрудничать со всем миром во имя спорта и честной игры.

«Российская Федерация все делает для того, чтобы сегодня спорт был одним из приоритетов развития, и является надежным партнером всех международных спортивных организаций и институтов. Мы готовы сотрудничать со всем миром во имя спорта, во имя духа спорта, честной игры.

Спорт требует совместных усилий по его защите от таких негативных процессов, как влияние на результаты, незаконные тотализаторы, экстремизм и многих других. Ни одна страна мира не способна решить эту проблему в одиночку. Ни для одной страны мира это не является проблемой только этой страны.

Абсолютно уверен, что статус этого форума нужно поднимать, укреплять и делать все, чтобы голос министров спорта в управлении спортом был слышен. Потому что вся основная нагрузка в развитии спорта лежит на ваших плечах, на плечах министров спорта», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мутко поблагодарил Кержакова за преданность футболуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал новость, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста и назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».Виталий Мутко: Перевод профессионального бокса под контроль ФБР - шаг впередВице-премьер РФ Виталий Мутко позитивно оценил перевод профессионального бокса в РФ под юрисдикцию Федерации бокса России.Виталий Мутко: Ждем от нашей сборной хорошего выступления на ЧМ по водным видам спортаВице-премьер Виталий Мутко заявил, что ждет хорошего выступления от российских спортсменов на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта.Виталий Мутко: Просьбы как у Паунда по перепроверке допинг-проб становятся мыльной оперойВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал призыв к ФИФА бывшего главы WADA и члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.Андрей Канчельскис: Нашим футболистам надо бежать из РоссииАндрей Канчельскис: Нашим футболистам надо бежать из РоссииЭкс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о ситуации в российском футболе и не только.«Смолову не нужно уходить из «Краснодара». Обзор Ловчева«Смолову не нужно уходить из «Краснодара». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – с обзором последних событий в российском футболе.Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победойВице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил болельщиков «Спартака» с заслуженной победой в чемпионате России.Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате РоссииФутболистам «Спартака» вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Об этом сообщает «Р-Спорт».Виталий Мутко: Хочу пожелать интересного сезона в ФНЛПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко выступил с заявлением в связи со стартом нового сезона первенства Футбольной национальной лиги.Виталий Мутко: Не стоит драматизировать результат россиян в Мировой лиге и расстраиватьсяВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление мужской сборной России в «Финале шести» Мировой лиги.«У нас только два частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». Мутко – о лимите«У нас только два частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». Мутко – о лимитеКубок мира с сентября начнет путешествовать по России, почему уже сейчас «Лужники»Виталий Мутко: «СКА-Хабаровск» завершил укладку газона на домашнем стадионеГлава РФС Виталий Мутко сообщил, что «СКА-Хабаровск», впервые вышедший в премьер-лигу, завершил укладку нового газона на домашнем стадионе.РФС близок к договоренности о товарищеском матче со сборной БразилииГлава РФС Виталий Мутко - о товарищеском матче с Бразилией.Виталий Мутко: Не беспокойтесь, 10 легионеров в заявке при новом лимите не будетГлава РФС Виталий Мутко - о новом лимите, который будет введен в следующем сезоне.Виталий Мутко: Кубок конфедераций показал огромный потенциал футбола в РоссииВице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итог прошедшего в России Кубка конфедераций.«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 в России будет действовать лимит на сезонную заявку, а не на поле.Виталий Мутко: Черчесов переступил бы через разногласия, если бы Денисов был незаменимымПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал отсутствие Игоря Денисова в заявке сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Виталий Мутко: В следующем сезоне лимит будет в заявке, а не на полеВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в российской премьер-лиге будет изменен с сезона-2018/19.Виталий Мутко: Этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия – футбольная странаВице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).
Футбол
В Италии определили худшие 20 секунд в истории футбола (видео)
MMA
Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабре
Футбол
«Саутгемптон» выпустил видеоролик о продлении контракта с вратарем
Футбол
Кто станет обладателем Суперкубка России: «Спартак» или «Локомотив»? (Опрос)
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости