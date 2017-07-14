Виталий Мутко: Россия готова сотрудничать со всем миром ради честного спорта

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на международной конференции в Казани заявил, что Россия готова сотрудничать со всем миром во имя спорта и честной игры.

«Российская Федерация все делает для того, чтобы сегодня спорт был одним из приоритетов развития, и является надежным партнером всех международных спортивных организаций и институтов. Мы готовы сотрудничать со всем миром во имя спорта, во имя духа спорта, честной игры.

Спорт требует совместных усилий по его защите от таких негативных процессов, как влияние на результаты, незаконные тотализаторы, экстремизм и многих других. Ни одна страна мира не способна решить эту проблему в одиночку. Ни для одной страны мира это не является проблемой только этой страны.

Абсолютно уверен, что статус этого форума нужно поднимать, укреплять и делать все, чтобы голос министров спорта в управлении спортом был слышен. Потому что вся основная нагрузка в развитии спорта лежит на ваших плечах, на плечах министров спорта», — цитирует Мутко «РИА Новости».