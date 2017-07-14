Мозякин восстановился после травмы и готов к сезону

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин восстановился после травмы и готов к предстоящему сезону КХЛ.

«У нас все в порядке – все игроки прошли медобследование. В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение», – заявил врач «Металлурга» слова которого приводит ТАСС.

В пресс-службе «Металлурга» отметили, что Мозякин в пятницу принял участие в тренировке команды.

Напомним, в сезоне-2016/17 магнитогорский клуб занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1-4 уступил СКА.