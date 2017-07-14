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ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем раунде Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

В Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда Лиги чемпионов.

Московский ЦСКА на этом этапе встретится с греческим АЕКом. Первый матч пройдет в Афинах 25 или 26 июля, ответный - 1 или 2 августа.

Отметим, в АЕКе выступают бывший защитник «Шахтера», «Днепра» и «Барселоны» Дмитрий Чигринский, экс-защитник «Алании», «Краснодара» и «Томи» Огнен Враньеш, экс-нападающий «Кубани» и «Анжи» Уго Алмейда, а также форвард Марко Ливая, выступавший за «Рубин».

Напомним, армейцы по итогам сезона-2016/17 заняли второе место чемпионата России, афинский клуб по итогам плей-офф чемпионата Греции также завоевал серебро. 

АЕК впервые с сезона-2007/08 примет участие в матчах Лиги чемпионов. В прошлом сезоне греки уступили в третьем раунде Лиги Европы «Сент-Этьену» (0:0, 0:1), в сезоне-2011/12 на групповом этапе уступили «Локомотиву» (1:3, 1:3), а годом ранее - «Зениту» в этой же стадии (0:3, 2:4).

Голосование: Сможет ли ЦСКА пройти греческий АЕК в отборочном раунде Лиги чемпионов?

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