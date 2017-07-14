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Совет Европы поддерживает Россию в восстановлении антидопинговой системы

Источник:  ТАССКомментарии

Заместитель генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Габриэлла Баттаини-Драгони заявила, что организация оказывает России всю необходимую поддержку по восстановлению в стране антидопинговой системы.

«Использование допинга приводит к искажению результата, подрывает доверие общественности к спорту. Здесь важно объединить усилия на международном уровне, если мы хотим победить этот бич спорта. Сегодня мы нацелены на реализацию двухъярусной стратегии: мы намерены укреплять систему мониторинга и дальше представлять поддержку странам, которые хотят усилить антидопинговую политику.

Мы активно сотрудничаем с Россией. В нашем плане присутствуют образовательные программы и иные процедуры. Мы надеемся, что скоро РУСАДА получит статус организации, соответствующей стандартам», – заявила Баттаини-Драгони, слова которой приводит ТАСС.

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