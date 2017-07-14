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Футбол  Спартак- : -Локомотив
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Букмекеры отдают «Спартаку» явное преимущество перед «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на матч за Суперкубок России между московскими командами «Спартак» и «Локомотив».

Победа красно-белых в основное время оценивается коэффициентом 2,25, тогда как виктория красно-зеленых идет за 3,41.

За ничью букмекеры предлагают 3,21.

Игра в Черкизово начнется сегодня в 21:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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