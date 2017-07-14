Букмекеры отдают «Спартаку» явное преимущество перед «Локомотивом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на матч за Суперкубок России между московскими командами «Спартак» и «Локомотив».
Победа красно-белых в основное время оценивается коэффициентом 2,25, тогда как виктория красно-зеленых идет за 3,41.
За ничью букмекеры предлагают 3,21.
Игра в Черкизово начнется сегодня в 21:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически