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Дмитрий Торгованов: Российский гандбол – в глубокой яме

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов прокомментировал решение покинуть свой пост.

«Решение уйти я принял сам. Так будет лучше. Сборная России не дала результата. Почему отставка не состоялась сразу после провала в квалификации Евро-2018? Руководству российского гандбола нужно было осмыслить ситуацию. У нас топором зря не машут. Надо принимать трезвые, взвешенные решения. Мы хорошо расстались с Сергеем Шишкаревым. Обнялись. «Если вопросы в работе возникнут, обращайтесь, поддержим», — сказал он мне.

Мы не попали на Олимпиаду-2016 из-за того, что на Евро-2016 свели к ничьей практически выигранный матч со шведами и остались за бортом ведущей европейской восьмерки. В квалификации Евро-2018 нам помешали травмы ведущих игроков. Говорят, незаменимых нет. В нашей мужской сборной, на мой взгляд, есть такие игроки. Например разыгрывающий Павел Атьман. Именно его мы потеряли из-за травмы в нужный момент. Я считаю наши обидные неудачи во многом плодом стечения обстоятельств, но ответственность беру на себя. Итоги подводить не буду. Пускай мои результаты оценивают специалисты, игроки, болельщики — кто угодно. Травмы могут обойти стороной, но есть проблемы, которые год за годом не решаются.

После развала СССР мы пережили отток детей из гандбольных секций. С 2000 года рождения начали появляться нормальные ребята, но им сейчас всего по 17 лет. Эдуард Кокшаров тоже столкнется с этой ситуацией. Мы вместе с ним играли, у нас хорошие отношения. Хочу верить, что он справится, но сейчас главный тренер сборной России — расстрельная должность. Российский гандбол в яме. Нужно время, чтобы из нее вылезти», — цитирует Торгованова «Спорт день за днем».

Напомним, что сборная России под руководством Торгованова впервые в истории не сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы.

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