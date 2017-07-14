Результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 14 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Начиная с третьего отборочного раунда вводится Путь представителей лиг, где встретятся серебряные призеры стран, занимающих в рейтинге места с седьмого по 15-е. Также сыграет третья команда из ассоциации, которая расположилась на шестой строчке (Франция).

Отметим, что пять клубов с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА становятся сеяными.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Путь чемпионов

«Славия Прага против победителя пары «БАТЭ» — «Алашкерт»

«Спартак» (Юрмала) – «Астана»/»Мариехамн» — «Легия»

«Зриньски»/»Марибор» – «Хабнарфьордюр» /»Викингур»

«Жилина»/»Копенгаген» – «Мальме»/»Вардар».

«Хапоэль Беэр-Шева»/»Гонвед» – «Жальгирис»/»Лудогорец»

«Линфилд»/»Селтик» – «Дандолк»/»Русенборг»

«Вииторул» сыграет с победителем пары «АПОЕЛ»/»Дюделанж»

«Хибернианс»/Зальцбург» – «Риека»/ТНС

«Партизан»/»Будучность» – «Олимпиакос»

«Карабах»/»Самтредия» – «Шериф»/»Кукеси».

Путь представителей лиг

«Стяуа» – «Виктория» (Пльзень)

«Ницца» – «Аякс»

«Динамо» (Киев) – «Янг Бойз»

АЕК – ЦСКА

«Брюгге» – «Истанбул Башакшехир»

Напомним, первые матчи состоятся 25 или 26 июля, ответные – 1 или 2 августа.