Результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 14 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Начиная с третьего отборочного раунда вводится Путь представителей лиг, где встретятся серебряные призеры стран, занимающих в рейтинге места с седьмого по 15-е. Также сыграет третья команда из ассоциации, которая расположилась на шестой строчке (Франция).
Отметим, что пять клубов с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА становятся сеяными.
Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
Путь чемпионов
«Славия Прага против победителя пары «БАТЭ» — «Алашкерт»
«Спартак» (Юрмала) – «Астана»/»Мариехамн» — «Легия»
«Зриньски»/»Марибор» – «Хабнарфьордюр» /»Викингур»
«Жилина»/»Копенгаген» – «Мальме»/»Вардар».
«Хапоэль Беэр-Шева»/»Гонвед» – «Жальгирис»/»Лудогорец»
«Линфилд»/»Селтик» – «Дандолк»/»Русенборг»
«Вииторул» сыграет с победителем пары «АПОЕЛ»/»Дюделанж»
«Хибернианс»/Зальцбург» – «Риека»/ТНС
«Партизан»/»Будучность» – «Олимпиакос»
«Карабах»/»Самтредия» – «Шериф»/»Кукеси».
Путь представителей лиг
«Стяуа» – «Виктория» (Пльзень)
«Ницца» – «Аякс»
«Динамо» (Киев) – «Янг Бойз»
АЕК – ЦСКА
«Брюгге» – «Истанбул Башакшехир»
Напомним, первые матчи состоятся 25 или 26 июля, ответные – 1 или 2 августа.