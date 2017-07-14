Зрители PGL Major Kraków получат сувенирные наборы
Зрители PGL Major Kraków смогут получить внутриигровые сувенирные наборы.
Для получения сувенира необходимо следить за матчами турнира на GOTV или Twitch (требуется привязка аккаунта Steam).
Каждый сувенир содержит оружие из коллекции карты, золотые стикеры команд и золотую подпись MVP раунда.
PGL Major Krakow 2017 пройдет с 16 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.
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