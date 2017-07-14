Московское «Динамо» продолжит выступать в «Парке Легенд»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Новое руководство московского «Динамо» и «Парк Легенд» согласовали выступление команды на территории ледового дворца в следующем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.
В минувшем сезоне «Динамо», которым руководил гендиректор Андрей Сафронов, выступало в ледовом дворце «Парка Легенд». По информации «Р-Спорт», бело-голубые остались должны за аренду арены более 100 миллионов рублей. В июне вместо АНО ОХК «Динамо» (Москва) хоккейным клубом стало руководить ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва), допущенное до участия в КХЛ. При этом общество юридически не является правопреемником АНО ОХК «Динамо».
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