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Московское «Динамо» продолжит выступать в «Парке Легенд»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Новое руководство московского «Динамо» и «Парк Легенд» согласовали выступление команды на территории ледового дворца в следующем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

В минувшем сезоне «Динамо», которым руководил гендиректор Андрей Сафронов, выступало в ледовом дворце «Парка Легенд». По информации «Р-Спорт», бело-голубые остались должны за аренду арены более 100 миллионов рублей. В июне вместо АНО ОХК «Динамо» (Москва) хоккейным клубом стало руководить ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва), допущенное до участия в КХЛ. При этом общество юридически не является правопреемником АНО ОХК «Динамо».

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