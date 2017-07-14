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Ник Кирьос: Теннис – хороший способ, чтобы заработать деньги

Источник:  Tennis WorldКомментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что игра в теннис не является для него самым важным делом в жизни.

«Мне нравится играть и тренироваться, однако я не стал бы говорить, что теннис занимает большую часть моей жизни. Это же просто спорт. Я буду лучше играть в теннис, чем работать, например, официантом в ресторане. Это всего лишь простой способ, чтобы заработать денег», - цитирует Кирьоса Tennis World USA.

Отметим, что в рейтинге АТР австралиец занимает 20-ю строчку.

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