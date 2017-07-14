«Милан» объявил о переходе Бонуччи

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

Отмечается, что игрок подписал соглашение до 2022 года. Сумма сделки не уточняется, но местные СМИ уверяют, что переход 30-летнего футболиста обошелся клубу в 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион серии А, помимо вышеуказанной суммы, получит защитника красно-черных Маттия Де Шильо.

Напомним, Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 года. За это время итальянец провел 319 матчей, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. Леонардо выиграл все клубные трофеи на уровне Италии, а также помог своей команде дважды выйти в финал Лиги чемпионов.