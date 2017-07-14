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Виталий Мутко: РФС сделал все для подготовки женской сборной к чемпионату Европы

Источник:  ТАССКомментарии

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что организация предоставила женской сборной России все условия для подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

«Что я смог за год, сделал, дал им все возможности. Они побывали в Америке, играли со всеми топовыми соперниками, с Италией, Бельгией. С подгруппами нам «везет» - Германия, Италия, Швеция. Уровень сборной Германии понятен, уже шесть раз чемпионы мира. Шведки - от них футбол женский начинался. С итальянками еще можем пободаться», - цитирует Мутко ТАСС.

Турнир пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).




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