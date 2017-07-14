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Дмитрий Сотников: Жду, что на китайских этапах «Шелкового пути» будет хуже, чем в прошлом году

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников  поделился ожиданиями от китайских этапов ралли-марафона «Шелковой путь».

«Кондиционера нет, будет жарко. Жду, что будет еще хуже, чем в прошлом году. Поэтому надо настраиваться, запастись терпением. Придется терпеть. Надо работать. Что касается нового двигателя, он неплохо смотрится. Привыкли, подстроились, пока нормально. Большой вопрос, что будет в дюнах, будем смотреть. В тех привычках и навыках, что были до этого, придется что-то менять. Есть опасения, что будут некоторые проблемы. Именно в пилотировании, чем быстрее приспособимся, тем лучше. Не знаем, как мотор будет с температурой справляться», - цитирует Сотникова «Р-Спорт».

Отметим, что «Шелковой путь» пересек границу Китая, следующий этап пройдет между городами Карамай и Урумчи.

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