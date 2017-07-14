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«Краснодар» в 3-м раунде ЛЕ проведет матч с победителем пары «Слован» – «Люнгбю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Ньоне проходит жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

По итогам жеребьевки стало известно, что российский «Краснодар» за выход в следующий раунд поспорит с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания).

Отметим, что первый матч в состоится 27 июля, а ответный – 3 августа. Команда-победитель выйдет в четвертый квалификационный раунд.

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