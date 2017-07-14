«Зенит» встретится с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда» в Лиге Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.
«Зенит» на этой стадии встретится с победителем пары «Тренчин» (Словакия) - «Бней-Иегуда» (Израиль). Ответный матч второго отборочного раунда между этими командами состоится 20 июля в Израиле, первый завершился вничью со счетом 1:1.
Первая игра 3-го отборочного раунда пройдет 27 июля в Петербурге, ответная - 3 августа.
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