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«Зенит» встретится с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда» в Лиге Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Зенит» на этой стадии встретится с победителем пары «Тренчин» (Словакия) - «Бней-Иегуда» (Израиль). Ответный матч второго отборочного раунда между этими командами состоится 20 июля в Израиле, первый завершился вничью со счетом 1:1.

Первая игра 3-го отборочного раунда пройдет 27 июля в Петербурге, ответная - 3 августа.


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