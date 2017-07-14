«Ростов» представил форму на сезон-2017/18
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Футбольный клуб «Ростов» представил игровую форму на
грядущий сезон.
«Дизайн футболок, шорт и гетр схож с прошлогодним. Мы решили оставить этот стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме. В ней мы прошли через многое, и впереди нас ждет очередной важный этап, который станет продолжением истории клуба», - сообщается на официальном сайте «Ростова».
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