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«Ростов» представил форму на сезон-2017/18

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Футбольный клуб «Ростов» представил игровую форму на грядущий сезон.

«Дизайн футболок, шорт и гетр схож с прошлогодним. Мы решили оставить этот стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме. В ней мы прошли через многое, и впереди нас ждет очередной важный этап, который станет продолжением истории клуба», - сообщается на официальном сайте «Ростова».

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