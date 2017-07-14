Дьяков перебрался в чемпионат Турции (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский защитник Виталий Дьяков продолжит карьеру в «Сивасспоре».
Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, соглашение с игроком рассчитано на два года. Виталий перебрался в новую команду на правах свободного агента.
Sivasspor´umuz, profesyonel futbolcu Vitali Djakov'u renklerine bağladı. Ayrıntılar az sonra resmi internet sitemizde. pic.twitter.com/mhpxkIKkqS— Sivasspor (@SivassporKulubu) 14 июля 2017 г.
Напомним, 13 июня московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с футболистом по соглашению сторон. Дьяков перешел в столичный клуб летом 2015 года, после чего сыграл за бело-голубых 23 официальных матча и забил 3 гола.
Также игрок защищал цвета «Локомотива», «Ростова», «Томи» и других команд.
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