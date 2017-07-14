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Дьяков перебрался в чемпионат Турции (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский защитник Виталий Дьяков продолжит карьеру в «Сивасспоре».

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, соглашение с игроком рассчитано на два года. Виталий перебрался в новую команду на правах свободного агента.

Напомним, 13 июня московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с футболистом по соглашению сторон. Дьяков перешел в столичный клуб летом 2015 года, после чего сыграл за бело-голубых 23 официальных матча и забил 3 гола.

Также игрок защищал цвета «Локомотива», «Ростова», «Томи» и других команд.

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