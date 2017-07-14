Лига Европы. Третий отборочный раунд. Результаты жеребьевки
Сегодня, 14 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Отметим, что первые матчи пройдут 27 июля, ответные — 3 августа.
Результаты выглядят следующим образом.
«ПСВ» — «Осиек»/»Люцерн»
«Норчёпинг»/»Тракай» — «Шкендия»/ ХИК
«Краснодар» — «Слован»/»Люнгбю»
«Штурм»/»Младость» — «Фенербахче»
«Панатинаикос» — «Габала»/ «Ягеллония»
«Зенит» — «Тренчин»/»Бней-Йегуда»
«Гент» — «Альтах»/»Динамо» Брест
«Эстерсунд»/»Галатасарай» — «Интер» Баку/ «Фола»
«Шэмрок Роверс»/ «Млада» — «Кайрат»/ «Скендербеу»
«Динамо» З – «Вадуц»/ «Одд»
«Маккаби» Т-А/ «КР Рейкьявик» — «Панионис»/ «Горица»
«Эвертон» — «Ружомберок»/ «Бранн»
«Фрайбург» — «Валур»/ «Домжале»
«Динамо» Бухарест – «Атлетик»
«Аустрия» — «Прогресс»/АЕЛ
«Олимпик» Донецк – ПАОК
«Арка» — «Ференцварош»/»Мидтьюлланн»
«Бордо» — «Нымме Калью»/ «Видеотон»
«Валлетта»/»Утрехт» — «Хёгесунн»/»Лех»
«Университатя» — «Милан»
«Брондбю»/ВПС – «Хайдук»/ «Левски»
«Астра»/»Зире» — «Александрия»
«Абердин»/»Широки Бриег» — «Аполлон»/»Заря» Бельцы
«Иртыш»/»Црвена Звезда» — «Спарта»
«Бейтар»/»Ботев» — «Маритимо»
«Марсель» — «Остенде»
«Корк Сити»/ АЕК Ларнака – «Работнички»/»Динамо» Минск
«Железничар»/ АИК – «Брага»
«Лиепайя»/»Судава» — «Сион»