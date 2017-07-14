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Лига Европы. Третий отборочный раунд. Результаты жеребьевки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 14 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что первые матчи пройдут 27 июля, ответные — 3 августа.

Результаты выглядят следующим образом.

«ПСВ» — «Осиек»/»Люцерн»

«Норчёпинг»/»Тракай» — «Шкендия»/ ХИК

«Краснодар» — «Слован»/»Люнгбю»

«Штурм»/»Младость» — «Фенербахче»

«Панатинаикос» — «Габала»/ «Ягеллония»

«Зенит» — «Тренчин»/»Бней-Йегуда»

«Гент» — «Альтах»/»Динамо» Брест

«Эстерсунд»/»Галатасарай» — «Интер» Баку/ «Фола»

«Шэмрок Роверс»/ «Млада» — «Кайрат»/ «Скендербеу»

«Динамо» З – «Вадуц»/ «Одд»

«Маккаби» Т-А/ «КР Рейкьявик» — «Панионис»/ «Горица»

«Эвертон» — «Ружомберок»/ «Бранн»

«Фрайбург» — «Валур»/ «Домжале»

«Динамо» Бухарест – «Атлетик»

«Аустрия» — «Прогресс»/АЕЛ

«Олимпик» Донецк – ПАОК

«Арка» — «Ференцварош»/»Мидтьюлланн»

«Бордо» — «Нымме Калью»/ «Видеотон»

«Валлетта»/»Утрехт» — «Хёгесунн»/»Лех»

«Университатя» — «Милан»

«Брондбю»/ВПС – «Хайдук»/ «Левски»

«Астра»/»Зире» — «Александрия»

«Абердин»/»Широки Бриег» — «Аполлон»/»Заря» Бельцы

«Иртыш»/»Црвена Звезда» — «Спарта»

«Бейтар»/»Ботев» — «Маритимо»

«Марсель» — «Остенде»

«Корк Сити»/ АЕК Ларнака – «Работнички»/»Динамо» Минск

«Железничар»/ АИК – «Брага»

«Лиепайя»/»Судава» — «Сион»

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