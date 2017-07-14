Бруно Мраз: «Металлург» - команда с большой историей

Форвард Бруно Мраз прокомментировал свой переход в новокузнецкий «Металлург».

«Предложение перейти в «Металлург» я получил три недели назад. Контракт с клубом я подписал, находясь на отдыхе в Хорватии. Все решилось довольно быстро. Я подпписал контракт с «Металлуром», потому что знаю, что это команда с большой историей. Мне будет очень интересно поиграть в другой лиге, другой стране.

Я разговаривал со словацкими ребятами, которые играли в ВХЛ. Они предупредили, что в сезоне, исходя из календаря, будет много переездов. Но в то же время, это лига с хорошим уровнем, здесь можно прогрессировать. В этой лиге очень важное значение имеет катание. За счет этого можно себя показать и развиваться в данном направлении.



Сейчас в команде очень много молодых ребят, много игроков с хорошим катанием. Все готовы к сборам. Если говорить об организации, то видно, что в клубе работают профессионалы. Меня обеспечили всем необходимым, никаких вопросов нет, в том числе и в бытовом плане. Понял, что Новокузнецк — достаточно большой город», - приводит слова Мраза официальный сайт «Металлурга».