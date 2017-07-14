Путин пожелал успехов сурдлимпийской команде России

Президент Владимир Путин направил приветствие сурдлимпийской команде России в преддверии XXIII Сурдлимпийских летних игр.

«Серьезные результаты, которых российская сборная неизменно добивалась на предыдущих летних Сурдлимпиадах, убедительно свидетельствуют о ее большом потенциале и победном настрое, - говорится в приветствии. - Желаю вам успехов и спортивной удачи. Уверен, что вы выступите достойно, своими достижениями приумножите чемпионские традиции своих предшественников, впишете еще одну яркую страницу в историю сурдлимпийского движения».

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, которые проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих.

Летние игры пройдут в турецком Самсуне с 18 по 30 июля. В них примут участие спортсмены из 109 стран.