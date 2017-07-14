Маноло Хименес: АЕК не боится ЦСКА

Главный тренер греческого АЕК Маноло Хименес прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с московским ЦСКА.

«Мне известно, что в России чемпионат начинается раньше, чем в Европе. Соответственно, соперник уже успеет провести несколько матчей. Нам же важно не пропустить на своем поле и забить на чужом, все просто.

Сейчас в Лиге чемпионов все соперники равны. Мы не боимся ЦСКА, мы только рады находится в числе лучших клубов континента и приложи все усилия, чтобы выйти в следующий раунд», - цитирует Хименеса официальный клубный сайт.

Лига Европы. Третий отборочный раунд. Результаты жеребьевки