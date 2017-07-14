Роман Бабаев: ЦСКА предстоит непростое противостояние с АЕКом

Генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу греческом АЕКе.

- В любом случае, на стадии третьего квалификационного раунда, как и в целом в Лиге чемпионов, к любому сопернику необходимо относиться с полной серьезностью, недооценки быть не должно. Мы уже имели очень непростой опыт с чешской «Спартой». Думаю, ребята осознают важность этой игры, ни в коем случае не допускают спокойного и самоуверенного отношения к сопернику. Думаю, предстоит непростое противостояние, но мы, конечно, должны проходить в раунд плей-офф, - передает слова Бабаева ТАСС.

Добавим, что первый матч противостояния пройдет в Афинах 25 или 26 июля, ответный - 1 или 2 августа.