14 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) присвоен статус «Неограниченно свободный агент»

По итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ и Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, которое состоялось 13 июля, еще 14 игроков «ОХК «Динамо» (Москва) присвоен статус «Неограниченно свободный агент».

«В отношении хоккеистов Николая Чебыкина, Фёдора Мошкина, Михаила Семенеко и Виктора Васильева, имеющих статус «Игрок, закрепленный за Клубом», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в Чемпионате КХЛ сезона 2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами.

В отношении хоккеистов Ильи Орлова, Максима Ускова, Никиты Александрова и Алексея Торопченко, имеющих статус «Действующий Контракт», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва) контрактных обязательств перед данными игроками (наличие задолженностей по заработной плате).

В отношении хоккеистов Андрея Миронова, Евгения Киселева, Павла Колтыгина, Станислава Галиева, Сергея Зборовского и Андрея Педана, имеющих статус «Закрепленные права», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с тем, что АНО «ОХК «Динамо» (Москва) более не является участником соревнований, организуемых и проводимых ФХР и КХЛ, и не может обладать спортивными правами на игроков», - говориться в заявлении на официальном сайте КХЛ.