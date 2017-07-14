Горди Дуайер: Кандидатура Энрота была лучшим вариантом на трансферном рынке на данный момент

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал переход вратаря Юнаса Энрота.

- Мы очень рады видеть Юнаса в нашей команде. Это опытный игрок, который находится в оптимальном возрасте. Кандидатура Энрота была лучшим вариантом, доступным нам на трансферном рынке на данный момент.

Какие игровые качества Юнаса кажутся наиболее сильными? Ему должен помочь опыт, приобретенный, в том числе, в матчах НХЛ, на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Энрот – не самый большой голкипер, но он очень подвижный, хорошо ловит шайбу и отлично контролирует неожиданные отскоки. Технически он подготовлен просто отлично. Его уровень конкурентоспособности очень высок. Мне также нравится, что на протяжении всей карьеры он никогда не опускался ниже 90% отраженных бросков, а это показатель стабильности, - передает слова Дуайера пресс-служба минского клуба.

Напомним, что в четверг, 13 июля, чемпион мира 2013 года в составе сборной Швеции голкипер Юнас Энрот заключил контракт с минским «Динамо».