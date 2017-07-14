Виктор Гончаренко: Играть с греческими командами в гостях - ад

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу греческом АЕКе.

«Первое, что можно сказать: на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера, они умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд. У меня уже был опыт игры с АЕК, БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы. Думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию. Исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам. Что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить», - передает слова Гончаренко официальный сайт армейцев.

Добавим, что первый матч противостояния пройдет в Афинах 25 или 26 июля, ответный - 1 или 2 августа.