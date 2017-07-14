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Виталий Мутко: Если сборная Украины отберется на ЧМ, в России у них никаких проблем не будет

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко высказался о возможном участии сборной Украины на чемпионате мира в России, который состоится в 2018 году.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко после шести матчей отборочного турнира занимают 4 место в группе, имея в активе 11 очков. Столько же очков у Турции, по 13 очков у Хорватии и Исландии.

«Им надо еще отобраться. У них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи. Могу сказать, если сборная Украины отберется, в России у них никаких проблем не будет, ни одной проблемы», – заявил Мутко, слова которого приводит «Интерфакс».

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