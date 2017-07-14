«Химки» отказались отпускать Шведа в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2019

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов специально для «Советского спорта» прокомментировал ситуацию с отборочными матчами чемпионата мира-2019, которые в сезоне-2017/18 пройдут в ноябре и феврале, параллельно с играми Евролиги, где будет выступать подмосковный клуб.

- Прежде всего хочу подчеркнуть: мы гордимся тем, что игроки «Химок» выступают за свои национальные команды, и от всей души поддерживаем сборную России. Но сейчас получается так, что руководители европейского баскетбола не могут договориться между собой, а заложниками данной ситуации становятся именно клубы, - констатировал Астахов. - Игроки имеют большие контракты с клубами, а перед клубами, в свою очередь, спонсоры ставят большие задачи. Поэтому я выступаю категорически против того, чтобы наши баскетболисты уезжали в сборные в то время, когда проводятся матчи Евролиги и Единой Лиги ВТБ. У нас не НБА, где в регулярном чемпионате 82 игры и даже пять поражений, а то и больше, можно потом компенсировать. Здесь важен каждый матч. Из-за пары осечек ты рискуешь попасть в плей-офф на более сильного соперника, или, в случае с Евролигой, не попасть туда вообще. И в конце сезона может получиться, что недолгое, казалось бы, отсутствие лидеров негативно скажется на итоговом результате клуба, его дальнейшем развитии и финансировании. Такого хода событий я допустить не могу.

- Сейчас у вас однозначная позиция. Может ли она измениться к ноябрю?

- Ничего не изменится. Даже в теории не допускаю этого. Летом, когда у клубов межсезонье, другое дело. В этом случае мы будем только приветствовать выступление наших игроков за сборные и болеть за них.

Из нынешнего состава «Химок» в предварительный состав сборной России, который в конце июля начнет подготовку к чемпионату Европы-2017, вошли три баскетболиста – Вячеслав Зайцев, Андрей Зубков и MVP последнего чемпионата Единой лиги ВТБ Алексей Швед. Кроме подмосковной команды нашу страну в Евролиге-2017/18 будет представлять ЦСКА.

Сборная России на первом отборочном этапе ЧМ-2019 сыграет с Францией, Бельгией и одним из лауреатов предварительного раунда, который пройдет в августе нынешнего года. Для выхода во второй этап нужно на первом занять в группе место не ниже третьего.