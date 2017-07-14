Михаил Гершкович: Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Божович и Кучук

Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович прокомментировал возвращение в РФПЛ Леонида Кучука и Миодрага Божовича.

- Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Миодраг Божович и Леонид Кучук. Эти люди уже работали в чемпионате России, но ничего существенного здесь не добились. Тем не менее, наши клубы второго эшелона по-прежнему делают ставку на них, а не на сильных российских тренеров, которые уже долго сидят без работы. Я говорю об Андрее Кобелеве, Сергее Ташуеве, Андрее Канчельскисе... Многие наши тренеры - например, Сергей Павлов и Александр Бородюк - уезжают работать в СНГ, так как здесь они никому не интересны. Они могли бы решать футбольные задачи, но для многих клубов это - не основной фактор, - рассказал Гершкович в интервью «Известиям».

Напомним, что в начале июня Леонид Кучук официально был назначен главным тренером «Ростова». Чуть позже Миодраг Божович официально подписал контракт с тульским «Арсеналом».