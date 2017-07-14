Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Гершкович: Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Божович и Кучук

Источник:  «Известия»Комментарии

Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович прокомментировал возвращение в РФПЛ Леонида Кучука и Миодрага Божовича.

- Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Миодраг Божович и Леонид Кучук. Эти люди уже работали в чемпионате России, но ничего существенного здесь не добились. Тем не менее, наши клубы второго эшелона по-прежнему делают ставку на них, а не на сильных российских тренеров, которые уже долго сидят без работы. Я говорю об Андрее Кобелеве, Сергее Ташуеве, Андрее Канчельскисе... Многие наши тренеры - например, Сергей Павлов и Александр Бородюк - уезжают работать в СНГ, так как здесь они никому не интересны. Они могли бы решать футбольные задачи, но для многих клубов это - не основной фактор, - рассказал Гершкович в интервью «Известиям».

Напомним, что в начале июня Леонид Кучук официально был назначен главным тренером «Ростова». Чуть позже Миодраг Божович официально подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Гершкович: Мне кажется, что фаворитом стартующего чемпионата России будет «Зенит»Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович рассказал о фаворитах стартующего в субботу чемпионата России по футболу.Почему «Ростов» будет жить и без БердыеваПочему «Ростов» будет жить и без Бердыева«Советский спорт» разбивает миф о том, что без Бердыева «Ростову» придет конец.Леонид Кучук: Для меня большая честь возглавить «Ростов»Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам донского клуба перед стартом нового чемпионата.Михаил Гершкович: В «Зените» перебор исполнителей - это не всегда хорошоГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о летней трансферной кампании «Зенита».Миодраг Божович: Ждем еще пару новичковГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о конкуренции в команде.Федерико Расич: Божович строит новую командуНападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич – о новом главном тренере команды Миодраге Божовиче.«Ростов» одержал первую победу при КучукеВ Австрии завершился очередной контрольный матч «Ростова».Михаил Гершкович: Дзюба осложняет себе дорогу в сборнуюПрезидент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.Евгений Ловчев: Божовича любят игроки, и он дает результатЕвгений Ловчев: Божовича любят игроки, и он дает результатОбозреватель «Советского спорта» – о новом главном тренере тульского «Арсенала» Миодраге Божовиче.Миодраг Божович: Минимальная задача на сезон – занять 10 местоГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.«Арсенал» проиграл «Вольфсбергу» в первом матче БожовичаФутболисты тульского «Арсенала» уступили австрийскому «Вольфсбергу» в товарищеской игре на учебно-тренировочном сборе в Австрии.Михаил Гершкович: Футболисты редко принимают допингГлава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал информацию о возможном приеме футболистами российской сборной запрещенных препаратов.Генеральный директор «Арсенала»: Приобретем 4-5 новых игроковГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб рассчитывает пополнить состав новыми игроками.Миодраг Божович: Руководство и болельщики ждут от нас высоких результатовПрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев представил команде главного тренера Миодрага Божовича, который подписал контракт по системе «1+1».Божович подписал контракт с «Арсеналом» по системе «1+1»Божович подписал контракт с «Арсеналом» по системе «1+1»Черногорский специалист Миодраг Божович сегодня официально подписал контракт с «Арсеналом», об этом сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.Ничья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утраНичья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Кучук пока без побед. «Ростов» завершил первый сборКучук пока без побед. «Ростов» завершил первый сбор«Ростов» завершил первый летний сбор, который проходил в Австрии. «Советский спорт» подвел его итоги.Тульский «Арсенал» планирует усилиться хавбеком «Црвены Звезды»Полузащитник «Црвены Звезды» Дамьен Ле Таллек может перебраться в чемпионат России. Об этом сообщает «Спортски Журнал».Михаил Гершкович: За видеоповторами – будущее футболаГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о системе видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций.Михаил Гершкович: Матчи с Португалией и Мексикой покажут уровень сборной РоссииГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящих матчах сборной России на Кубке конфедераций против Португалии и Мексики.
Футбол
Игнашевич не поможет ЦСКА в матче с «Анжи»
Футбол
Василий Уткин: Аншлаг в Москве могут собрать не только «Спартак», но и «Ленинград». Гинер и ЦСКА так и не могут
Футбол
Роман Бабаев: ЦСКА предстоит непростое противостояние с АЕКом
Футбол
Маноло Хименес: АЕК не боится ЦСКА
все новости
Миодраг Божович
Миодраг Божовичвсе новости
Леонид Кучук
Леонид Кучуквсе новости
Михаил Гершкович
Михаил Гершковичвсе новости