Игнашевич не поможет ЦСКА в матче с «Анжи»
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Команда ЦСКА вылетела в Махачкалу, где в субботу встретится с «Анжи» в первом туре чемпионата России.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Отметим, что на выездной матч не полетел защитник Сергей Игнашевич.
Матч
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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