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Игнашевич не поможет ЦСКА в матче с «Анжи»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Команда ЦСКА вылетела в Махачкалу, где в субботу встретится с «Анжи» в первом туре чемпионата России.

 На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Отметим, что на выездной матч не полетел защитник Сергей Игнашевич.

Матч

Анжи - ЦСКА

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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